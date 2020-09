Tänak: meie kohalik kogemus tuleb loodetavasti kasuks, aga tehnikal on samuti suur roll 

Tänaku sõnul on autoralli üks viimastest spordialadest, kes peaks pikka pausi uuesti liikuma on saanud. „Väiksemaid võistlusi on juba toimunud ja usun, et ka sealt on omajagu kogemusi tekkinud, kuidas tänases olukorras tegutseda,“ ütles Tänak. Kuna varem pole WRCs sellisel kujul pausi olnud, siis on Rally Estonial Tänaku hinnangul huvitav näha, kes võistlejatest esimesena tavapärase rütmi tagasi saab.

„Meeskond on teadlik, et neil on varem keeruline olnud seda tüüpi võistlustel, seega sel aastal on palju rõhku pandud just kiiretele radadele. Isiklikult usun, et oleme paremaks muutunud, aga kui palju, seda näitab jällegi võistlus. Meie kohalik kogemus tuleb loodetavasti kasuks, aga tehnikal on samuti suur roll.“