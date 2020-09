Jalgpall Peatreener Kristal kirjeldas Kalju meeskonna tegemisi pärast positiivset koroonaproovi Mart Treial , täna, 16:00 Jaga: M

Marko Kristal. Foto: Stanislav Moshkov

Täna selgus, et seitse Nõmme Kalju jalgpalliklubi mängijat andsid eile positiivse koroonaviiruse proovi. Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht teatas keskpäeval toimunud erakorralisel pressikonverentsil, et alaliit võtab kriisijuhtimise enda kätte, sest nende andmetel pole Kalju meeskond järginud korralikult isolatsiooninõudeid. Uurisime Kalju meeskonna peatreeneri Marko Kristali käest, kuidas võistkond on eelmistel päevadel toimetanud.