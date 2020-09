Jooksujalu dopinguküttide eest põgenenud Legioni jalgpalluri põhjendus: tuju oli paha ja naine lastega ootas 

"Ta istus seal kaks tundi, sest omal väitel polnud tal vedelikukaotuse tõttu anda piisavat kogust uriini," selgitas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegiumi esimees Margus Mugu Õhtulehele. "Seda juhtub. Aga ta kasutas ära selle momendi, et küsis dopingukontrolli isikult täiendavat veepudelit – ta oli enne juba ühe pudeli saanud – ja kui isik läks pudelit tooma või keeras korra selja, ma täpselt ei tea, siis ta lasi jalga. Pärast selgus, et eelmine pudel polnud ka tühi, mis tähendab, et see oli ette kavatsetud. Aga see pole oluline. Oluline on, et ta lahkus proovi andmata ja ongi kõik."

"Minu seisukoht on see, et dopinguproovist keeldumist ei ole võimalik mitte millegagi põhjendada. Sportlane lihtsalt peab selle andma. Isegi, kui ta ütleb, et sai sel hetkel teada, et kogu tema pere on autoõnnetuses surma saanud, ka see ei vabasta kahjuks. Reeglid on reeglid. Siis võib kaalumisele tulla karistuse kergendamine. Üldiselt on keeldumine täpselt sama raske dopingureegli rikkumine kui positiivne proov. Neid vaadeldakse samaväärselt."