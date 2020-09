Hyundai boss: mul on hea meel, et Tänak end autos kindlalt tunneb 

"Kõige raskem on tulla toime meetmetega, mis viiruse kontrolli all hoidmiseks rakendatud on. Meil on meeskonnas palju inimesi ning on keeruline vaadata, et kõik saaksid Saksamaal testitud ning seejärel oodata tulemusi enne [Eestis] järgmiste proovide andmist. Kuid selline elu praegu on. Aga tiim on valmis. Hakkasime kohe pärast piirangute pehmendamist tehases käima ning autosid valmis seadmas. Sellega on hästi läinud," lausus Adamo.