Profikorvpallist loobunud Eichfuss jätkab vanade Rocki kamraadidega esiliigas: „Niisama nalja tegema ma ei tule!“ 

„Korvpall on ja jääb minu südamesse ning kui selline pakkumine tehti, siis ei mõelnud ma kaua. Tegelikult olime sel teemal varemgi rääkinud ning olin lubanud, et kui suurest korvpallist loobun, siis tulen. Nüüd sai see lubadus täidetud,“ kommenteeris Eichfuss oma otsust.

Estiko võistkond on Eichfussi sõnul olnud esiliigas pea igal hooajal medalisoosik ning nende tase sobib talle hästi. „See, et ma esiliigasse tulen, ei tähenda, et saab jalg üle põlve mängima hakata. Niisama nalja ma tegema ei tule,“ lisas Eichfuss ning märkis, et kuna tunneb Estiko võistkonnast väga paljusid mängijaid, ei tohiks sulandumisega probleeme olla.