Rally Estonia meediakeskuses vurab ringi isejuhtiv buss 

Auve isejuhtivad bussid, mis said alguse koostööprojektist Tallinna tehnikaülikooliga, on praeguseks arendatud tänavalegaalseteks sõiduvahenditeks, mis teenindavad inimesi Eestis ning Soomes. Sõiduki eesmärgiks on täiustada ühistranspordivõrgustikku, teenindades viimast miili.