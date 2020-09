Piletita rallipartisanid riskivad kopsaka rahatrahvi ja arestikambriga 

Andrus Reimaa nentis, et kui varasematel aastatel on politsei rolliks olnud ralli ajal ennekõike sujuva liikluse tagamine, siis nüüd on fookus esmajoones sellel, et jälgida terviseameti kehtestatud liikumispiirangute täitmist. Piirangute eesmärgiks pole muud kui see, et Rally Estoniast ei saaks koroonakriisi uus nakkuskolle. „Kaardistame ja jälgime, et ralli alale pääseks liikuma ainult need, kes tohivad seal liikuda,“ rõhutas Reimaa.