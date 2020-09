Suvel koondises debüteerinud Robert Valge liitus Pärnuga 

"Suvi on kummaline olnud: trenni on kõvasti tehtud, aga pakkumisi on nappinud. Nüüd on juba september käes ja klassikuid tsiteerides "Parem on ikka mängida kui diivani peal vedeleda". Lisaks on alati hea tulla võistkonda kuhu sind tahetakse, ma tean treener Heiko Rannulat ning tema teab minu plusse ja miinuseid. And last but not least: Mihkel Kirves lubas mulle suvel korvpallikodus oma rahast juurde panna kui ma Pärnusse mängima tulen, nii et loodetavasti peab lubadusest kinni," rääkis Robert Valge ise.