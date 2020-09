Messi saaga jätkub: jalgpalluri isa lendas Barcelonasse asja arutama 

Nii Sky Sports kui ka hispaanlaste Marca raporteerivad, et Jorge Messi lendas eile eralennukiga Argentinast Rosariost Barcelonasse, et arutada poja olukorda klubis, kus too on veetnud kogu profikarjääri.

Marca teatab, et Bartomeu kavatseb pakkuda Messile uut, 2022. aastani kehtivat lepingut tingimustel, millega mängija paar kuud tagasi nõustus. Kontrahti jääks sisse ka praeguse segaduse üks põhjuseid ehk klausel, mis lubab argentiinlasel hooaja lõpus tasuta lahkuda. Bartomeu huvides olla eelkõige see, et teda ei jäädaks mäletama kui presidenti, kelle ametiajal lahkusid klubist nii Neymar kui ka Messi.

Kui Bartomeu ei suuda veenda Messit lepingut pikendama, algavad Marca andmetel läbirääkimised koheseks lahkumiseks. Sel juhul peab väljaanne kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks seda, et Barcelona määrab Messile hinna, mis on märksa madalam 700 miljonist eurost.

Barcelona loodab, et Manchester City või Pariisi Saint-Germain on nõus Messi eest maksma. Samas kirjutab Hispaania väljaanne Mundo Deportivo, et City palkab Messi vaid üleminekutasuta. Sama ajaleht kirjutab sedagi, et City peatreener Pep Guardiola olevat soovitanud Messil jääda karjääri lõpuni Barcelonasse.