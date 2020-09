Terviseameti juht: Nõmme Kalju jalgpallurid ei rikkunud isolatsioonireegleid 

Eile selgus, et seitse jalgpallimeeskonna liiget andsid positiivse koroonaproovi. Probleem algas sellest, et üks Kalju jalgpallur puutus 19. augustil pereringis kokku nakatunud inimesega, kuid sai sellest teada alles 22. augustil pärast Premium liiga kohtumist Viljandi Tulevikuga, kus ta pahaaimamatult osales.

Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht teatas eile toimunud erakorralisel pressikonverentsil, et alaliit võtab kriisijuhtimise enda kätte, sest nende andmetel pole Kalju meeskond järginud korralikult isolatsiooninõudeid. Ta pidas silmas, et jalgpallurid on hotellis teineteisega lävinud, sealhulgas käinud näiteks üheskoos söömas.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnas täna Delfile antud intervjuus, et see on okei, sest esimese positiivse proovi andnud mängijaga lähikontaktis olnud ülejäänud Kalju jalgpallureid võib tolles olukorras kohelda kui perekonda. "Hea oleks, kui väldiks [lävimist], aga pole keelatud," lausus Härma.