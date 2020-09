ÕL RALLY ESTONIAL | Pressiboss: meie rallipargi mastaapsus lööb jalad nõrgaks nii mõnelgi suurema kogemusega kodanikul

Mis on olnud kogu ürituse kommunikeerimise ja selgitamise juures kõige raskem?

Ma ei ütleks, et midagi oleks tohutult valulikult läinud. Oleme teinud populaarsemaid ja ebapopulaarsemaid otsuseid: populaarsem oli see, et ikkagi korraldame ralli, ebapopulaarsem oli see, et me ei saanud lasta välisriikidest siia nii palju inimesi kui ideaalmaailmas tahtnud oleksime. Samas usun, et see on tänases maailmas ainuõige lahendus ja enamik inimesi mõistab seda. Siia reisimine on olnud niikuinii keeruline: viimastel nädalatel on paljud välismaalased rääkinud, kuidas nende lende on ära jäetud, edasi lükatud või ümber vahetatud.