Manchester United värbas ühe Ajaxi ime arhitektidest 

Aastate jooksul nii erinevaid Hollandi noortekoondisi kui ka A-koondist esindanud poolkaitsja on Unitedi selle suve esimene ost.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer: "Donnyl on kõik tehnilised oskused, mida läheb vaja, et siin meeskonnas hästi hakkama saada. Lisaks on tal iseloom, mida läheb tarvis Manchester Unitedis õnnestumiseks.