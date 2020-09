WRC Eestisse kolinud Toyota rallimeeskonna juhid: „Peaminister helistab ja küsib, kas meil on kõik hästi. Soomes ei juhtunud sellist asja iial.“ Eigo Kaljurand , täna, 21:40 Jaga: M

TOYOTA RALLIMEESKOND ON EESTISSE KOLIMISEGA VÄGA RAHUL: Tiimi peadirektor Tommi Mäkinen (vasakul), töökoja juhataja Timo Kasesalu ja peadirektori asetäitja Mia Miettinen tunnistavad, et Peetris tehase avamine oli igati õige otsus. Foto: Erki Pärnaku

2018. aasta alguses Eestisse kolinud Toyota rallimeeskonna juhi Tommi Mäkineni sõnul otsust ei kahetseta. Tallinna külje all Peetris asuv tehas on logistiliselt heas asukohas, inimesed teevad oma tööd briljantselt ja tuntav on ka riigi tugi. Mäkinen möönab, et kuigi Belgia ja Eesti etappide WRC-kalendrisse lisandumine andis Thierry Neuville'ile ja Ott Tänakule kerge kodueelise, siis hooaja suursoosik on siiani nende piloot Sebastien Ogier.