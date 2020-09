Mäkinen usub, et Soome imelaps suudab Tänakule survet avaldada 

Augustis peetud Lõuna-Eesti rallil oli Rovanperä teine, kaotust Ott Tänakule kogunes kaheksa katsega 13,7 sekundit. „Kalle kiirus oli positiivne üllatus,“ pajatas Mäkinen portaalile rallit.fi. „Kalle on noor sõitja ja õpib igapäevaselt. Ta õpib rohkem kui teised, kes on siin varem võistelnud. Mul on tunne, et Kalle suudab sel nädalal survet avaldada ka Tänakule.“