Ott Tänak konkurentsi kohta: on keeruline öelda, kes julgeb julge olla 

Homme stardib Lõuna-Eestis suurejooneline Rally Estonia, mille favoriidiks peetakse koduradadel sõitvat Hyundai meest Ott Tänakut. Eestlane rääkis täna virtuaalselt peetud koosolekul, et neljapäeval alla sadanud vihm parandab kindlasti autode haaret ja seega ei tohiks olla väga suurt erinevust selles, kes mitmendana stardib. „Kui vihma sajab, siis autode haare paraneb – see on asi, kuidas olukord kokku võtta,“ rääkis Tänak. „Kui täna on terve päeva vihma sadanud, siis ei mängi stardikoht nii suurt rolli, sest ilm on vihmane ja niiske.“

Eestis kihutamise kohta sõnas Tänak, et kaks nädalavahetust tagasi sõidetud Lõuna-Eesti rallist, mille ta võitis, ei tasu liiga suuri järeldusi teha, sest ilmselt oli see kõikide tiimide ning sõitjate jaoks pigem testimine ja keegi endast 100% välja ei pannud. Lõuna-Eesti ralli ja Rally Estonia teid võrreldes nentis valitsev WRC maailmameister, et sel nädalavahetusel saab näha rohkem hüppeid. „Need nii-öelda kunstlikud hüppekad ei ole ainult show jaoks, vaid ka selleks, et keskmist kiirust maha tõmmata, sest nendel teedel on keskmine kiirus tavaliselt suhteliselt suur,“ rääkis Tänak.

Hyundai masina kohta ütles MM-sarja arvestuses viiendat kohta hoidev eestlane, et putitatud ja parandustöid on auto juures tehtud mitmel rindel. „Oleme teinud palju tööd,“ rääkis Tänak. „Kas sellest piisab, seda on keeruline öelda enne, kui me pole katseid läbinud ega aegu teada saanud. Aga igal juhul on tiim teinud head tööd.“

Koroonaviiruse tõttu on seekord raja äärde lubatud 16 000 fänni ja Tänak sõnas, et loomulikult tunneb ta kodusel rallil rohkematest pealtvaatajatest puudust: „Fännid on osa show’st. Nemad on need, kes teevad metsas sõidetava ralli eriliseks, aga see on meie praegune olukord. Elame nüüd veidi erinevat elu, aga peame olema väga õnnelikud, et saame oma spordiga jätkata ja meil on olemas ka otseülekanne rallist, nii et inimesed saavad ikkagi jälgida.“