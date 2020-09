ÕL RALLY ESTONIAL | Neuville: Oti võitmine saab olema väga raske 

„Siinne kiirus saab olema kõigi jaoks raske,“ nentis Neuville. „Peaksime olema hästi valmis, aga see on uus ralli minu ja mitmete teiste jaoks. Siin on ka mehi, kes on varem sõitnud, aga Oti vastu saab raske olema. Vaatame, kuidas meie kiirus kujuneb, aga ma ei usu, et suudame terve ralli jooksul olla kiiremad või sama kiired,“ nentis belglane.

Neuville, kes on Eesti teedel kihutanud ka 2012. aastal, ütles, et sellest kogemusest väga palju ilmselt abi pole, sest seekordsed rajad ei ole samad. „Katsed on keerulised, aga meil on kaks päeva aega harjuda,“ rääkis Neuville, kes rõõmustas ka selle üle, et WRC jõuab temagi kodumaale. „Otil on oma koduralli, Ogieril on oma koduralli, miks ei peaks minul seda olema?“ naeris Neuville.