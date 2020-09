ÕL RALLY ESTONIAL | SUUR INTERVJUU | Rallikuningas on valmis lõplikult areenilt lahkuma, aga... 

Pikas usutluses ajakirjanikele tunnistab 36aastane prantslane, et pole oma karjääri jooksul osalenud kunagi nii hüpeterohkel võistlusel, kui algaval nädalavahetusel. Muuhulgas ei karda Ogier pilduda kriitikanooli rallijuhtide suunas, kelle saamatuse tõttu naaseb MM-sari liiga hilja. „Ei tehtud välja faktist, et suvel oli ju olukord üsna hästi kontrolli all. Teatud inimeste töö oli ralli varem tagasi tuua, aga nad ei teinud oma tööd. See valmistab pettumust. Muud rallid toimusid juba mõnda aega, aga mitte MM-sari,“ ütleb ta. Pika pausi ajal otsustas Ogier ühtlasi, et on valmis alustama uut elu, kuid pole lõpuni kindel, kas praegu on ikka kõige parem aeg.