Tallinnas toimub triatloniaasta suursündmus, ühel Eestisse saabunud sportlasel tuvastati koroonaviirus 

Laupäeval toimuvatele Ironmani võistlustele on kirja pannud ligi 1700 osalejat. Täispikal distantsil on 70 protsenti osalejatest välismaalased ja 30 kohalikud, poolpikal distantsil on enamik eestlased ja 30 protsenti välismaalased. Kõige rohkem osalejaid on Ühendkuningriikidest ja Soomest. Rohkem kui 80 protsenti osalejatest on mehed.

„Ironmani sündmusena on oma olemuselt oluliselt muutnud ja kohanenud nõudmisega üle maailma. Seetõttu näeb võistlus välja oluliselt erinev kui varem. Meie eesmärk korraldajatena on tagada osalejate turvalisus ja see, et iga võistluse läbinud osaleja emotsioon oleks ikka sama eriline kui varem,“ ütles korraldaja Ain-Alar Juhanson pressiteate vahendusel.

Välisriikidest tulevad võistlejad peavad tegema kaks koroonatesti ja kogu võistluskorraldust on muudetud nii, et samaaegselt ei viibiks samas kohas üle 150 inimese. Samuti tehakse kõigile võistlejatele alasse sisenemisel tervise skaneering.

2. septembril võetud proovide hulgast tuvastati riiki saabunud sportlasel positiivne COVID-19 tulemus. Vastavalt korraldaja ja Terviseameti poolt kehtestatud riskide maandamise plaanile testitakse kõiki punastest riikidest saabunud sportlasi. Positiivse tulemuse saanud sportlane on paigutatud karantiini ning kasutusele on võetud ametlikud protseduurid. Sportlane on eeskujulikult täitnud Terviseameti ja Ironmani Eesti tiimi korraldusi ning vastavalt ette antud juhistele oli ta karantiinis ka enne testi tulemuse saamist. Tänu tõhusale kontrollile ja eelnevalt planeeritud riski maandamisplaanile ei viibinud sportlane kordagi võistluskeskuses ega mõjuta seetõttu kavandatud sündmust.

IRONMAN Tallinn ja IRONMAN Tallinn 70.3 ajakava

Laupäev, 5. september 2020