Ott Tänak on Rally Estonial selge favoriit, Neuville’i šansse ei nähta 

Toyota on arvatavasti autoralli maailmameistivõistluste sarja kiireim auto ning see peegeldub ka kihlveokontorite pakutavates koefitsientides, kuid Hyundail kihutava Tänaku kogemust Eestis jaapanlaste masin siiski üle ei trumpa.



Olybetis on Tänaku koefitsient Rlly Estonia võidule 2.1, mis tähendab, et eestlase edu korral saab panustaja oma raha 2,1-kordselt tagasi. Olybeti keskkonnas järgneb Tänakule MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (Toyota) koefitsientiga 3.3 ning prantslasele tema meeskonnakaslased Kalle Rovanperä vastavalt koefitsiendiga 5.0 ja Elfyn Evans koefitsiendiga 7.0.



Üllatavalt nigelaks peetakse Tänaku meeskonnakaaslase Thierry Neuville’i võimalusi. Olybet pakub belglase koefitsiendiks 15.0 ehk täpselt sama palju nagu näiteks Paf.ee.



Paf.ee muster on muus osas väikeste variatsioonidega sarnane. Toyota kolmiku Ogier-Rovanperä-Evans koefitsient on vastavalt 3.0, 5.0 ja 6.5 ning favoriit Tänaku oma 2.3