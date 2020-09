ÕL RALLY ESTONIAL | Pahane Ogier: teatud inimeste töö oli ralli varem tagasi tuua, aga nad ei teinud oma tööd 

Koroonaviirusest tingitud paus venis pikaks ja Tommi Mäkinen on öelnud, et tagasi oleks pidanud tulema tunduvalt varem. Millised on sinu mõtted ses osas?

„Loomulikult oleks pidanud varem naasma. Olime üks viimaseid spordialasid, mis tagasi tuli. Ei tehtud välja faktist, et suvel oli ju olukord üsna hästi kontrolli all. Teatud inimeste töö oli ralli varem tagasi tuua, aga nad ei teinud oma tööd. See valmistab pettumust. Muud rallid toimusid juba mõnda aega, aga mitte MM-sari. Nii kahjuks on ja ma ei saa sinna midagi parata.“

„Huh, ma ei teagi, kust alustada. Loodan, et need rallid toimuvad. Võtame näiteks Türgi, mis kuulub riikide sekka, kus olukord on keeruline. Ma ei tea, milliste võistluste korraldamine on võimalik. See on kõik seotud eelmise küsimusega, et miks ei hakatud varem rallit sõitma... Suvel oli olukord ju paremini kontrolli all. Tegelikult ei taha ma sellesse arutellu süübida, sest tean, et sellest hakatakse liiga palju rääkima.“