Mike Tysoni meeletu rahaloopimine: Siberi tiigrid, kullast vann ja seitse miljonit maksev kaelakee, mille poksija ära kaotas 

2003.aastal pankroti välja kuulutanud Tyson, kes kulutas ainuüksi limusiinisõitudele 300 000 dollarit, oatis enda 52toalisesse villasse 2,3 miljonit maksva kullast vanni.



Kord ostis Tyson seitse miljonit maksva teematitega kaetud kaelakee, mille ta üsna kiiresti ära kaotas.



Kui mõni Õhtulehe lugeja soovib tulvikus elada nagu Tyson, siis neile on häid uudiseid. Poksilegendi eksnaine Monica Turner müüb just praegu 9,4 miljonit dollarit maksvat villat, kus paarike kunagi koos elas. Villas on seitse magamistuba, kaheksa vannituba, suur jõusaal, viseomänude tuba, klaverituba, kino, bassein ja suur jõusaal.