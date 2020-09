Liverpooli staar: ma ei taha Messit Premier League’i lähedalegi! 

„Minu arvamus on väga isekas: loodan, et ta jääb Barcelonasse,“ ütles Robertson meediale. „Kui mitte läbi aegade parim, siis kindlasti on ta läbi aegade üks parimaid ning kindlasti ma ei sooviks, et selline mees läheks konkurendi juurde. See poleks väga hea märk. Kuna Liverpoolil pole ilmselt vahendeid tema palkamiseks, siis ma ei soovi teda Premier League lähedalegi!“



Robertson sarnaselt ülejäänud jalgpallimaailmale on Messi osas äraootaval seisukohal. Kui vahepeal näis sisuliselt kindel, et Messi lahkub Barcelonast, siis eilsed uudised viitasid pigem sellele, et Messi võib Hispaaniasse jääda. Robertson aga usub, et argentiinlane saaks ka Inglismaa hakkama.



„Ta on suurepärane mängija ja olen kindel, et ta tooks Premier League’i samasuguse kvaliteedi nagu Barcelonasse,“ märkis šotlane.