Ebaõnn: Esapekka Lappi kaardilugeja viskas Rally Estonia märkmed ära 

Lappi - Ferm on varemgi Rally Estonial osalenud, ent kui veebruaris tuli uudis, et tänavune võistlus jääb arusaamatuste tõttu autospordiliidu ja korraldajate vahel ära, siis viskas Ferm oma märkmed ära.

„Meil oli probleeme. Kui tuli ametlik kinnitus, et Rally Estonia jääb ära, siis viskas Janne minu kommentaarid eri rajalõikude kiiruste kohta ära,“ rääkis Lappi.

Kui selgus, et Rally Estonia toimub MM-rallina, hoidsid mehed ahastusest peast kinni. Õnneks tegid nad uued märkmed pardakaameral nähtu põhjal.

Lappi meeskonnakaaslane Teemu Sunninen on varem Rally Estonial võistelnud R5 masinaklassis, ent temal on originaalmärkmed alles, millest on väidetavalt palju abi.