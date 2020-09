Ott Tänak vastas spekulatsioonile, kas Rally Estonia võib teha MM-sarja ajaloo kiirusrekordi 

„Korraldajad on loonud uued rajaosad, mis toovad keskmist kiirust alla ning kindlasti ei saa ralli olema eelmiste aastatega sama kiire. Me ei saa sel aastal Rally Estoniat aeglaseks nimetada, aga kindlasti on ta varasemast aeglasem,“ vahendab Dirtfish Tänaku sõnu.

Tänak kinnitas, et kiiruskatsed on heas seisus ning ta loodab, et olud muutuvad Veidi kuivemateks. Samas kinnitas ta, et kuigi on teedega tuttav, pole ta neid kõiki läbinud.