TÄNA | Sama tähtis kui Rally Estonia: Kontaveit läheb US Openil vastamisi Linettega 

Teises ringis võrdlemisi muretult 6:4, 6:1 Kaja Juvani (WTA 113.) alistanud Kontaveit läheb täna vastamisi Magda Linettega (WTA 37.), kes oli eelmises ringis väga keerulises matšis 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4) üle Danka Kovinicist (WTA 92.).



Kontaveiti ootab edu korral suure tõenäosusega endine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 9.), kes läheb vastamisi Marta Kostjukiga (WTA 137.).



Matš Kontaveit-Linette on viiendal väljakul kavas kolmandana, mis tähendab, et eestlanna astub väljakule Eesti aja järgi 21-22 paiku.