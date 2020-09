ÕL RALLY ESTONIAL | Tänaku teekond kodust MM-rallile kestis 1,5 tundi 

„Hea oli kodust siia reisida, sest see võttis aega vaid poolteist tundi. See on kindlasti suurim eelis, mis on mul võrreldes teistega,“ rääkis Tänak. Kaardilugeja Martin Järveoja lisas: „Minu teekond oli veel lühem, kõigest 25 minutit. Olen siin oma koduradadel.“ Järveoja on pärit Elvast, kust näiteks eelmisel aastal läks ralli sõna otseses mõttes läbi. „Usun, et tuttavatel on hea, et saavad tee ääres meile lehvitada.“