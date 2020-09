Konstantin Vassiljev Gruusia mängu eel: kätte on jõudmas noorte aeg  

"Kõik mängijad pole terved, Michael Lilander ei saa meid mängijana aidata. Ka Ken Kallaste ümber on küsimused, kui heasse konditsiooni ta homseks saame. Lõplikult selgub tema valmisolek tänase trenni lõpuks," rääkis peatreener pressikonverentsil.

"Eks nad on rohkem Valgevene tüüpi, aga spordis tuleb vastaseid austada. Peame jälgima nende parimate mängijate tegevusi ja aimama ette võimalikke stsenaariume," selgitas Voolaid. "Ei taha korrata eelmise aasta vigu. Optimismi annab see, et suutsime suuremate vastu teatud momentidel häid esitusi teha. Kuigi lõpptulemus polnud positiivne, siis tuleb sealt asju kaasa võtta."

Koondise kapteni Konstantin Vassiljevi sõnul vastaselt liialt palju üllatusi ei oodata. "Gruusial meeskond on alati füüsiliselt tugev ja nende ründavad mängijad on väga tehnilised, mingil hetkel natuke isegi ülbed. Oleme nendega varem mänginud ja nende jalgpallikultuuri on alati olnud sarnane. Võib-olla slovakist peatreener tasakaalustab nende mängu, aga Gruusia trumbid on teada," kinnitas 36aastane Vassiljev.

Treeningutel on rõhku pandud standardolukordadele, seda nii kaitse- kui ründesuunal. "Me ei mõõda otseselt minuteid, aga nad on läbivalt igas päevas sees. Usun sellesse, et kui mängijad teevad põhimõtted selgeks, siis toimivad standardolukorrad hästi. On neli-viis momenti, mida tuleb jälgida," selgitas Voolaid, kes tunnistas, et sügisel oldi neis olukordades hädas. "Oleme viinud läbi kõvasti korduseid ja mängijatega rääkinud. Oleme rohkelt läbi teinud nii kaitse- kui ründestandardeid ja teatud põhimõtetes kokku leppinud."

Voolaidi sõnul on homne algkoosseis segu nooruslikkusest ja kogemustest. Gruusia vastu võivad koondisedebüüdi teha 19aastane Georgi Tunjov, kes pallis möödunud aastal Itaalia kõrgliigas, ja temast aasta noorem Karl Jakob Hein, kes kuulub Arsenali noortesüsteemi.

"Oleme saanud treeningul palju infot ja võib öelda, et Georgi on olnud hea. Minult on raske ülistust saada enne kui on tehtud päris teod. Sama kehtib ka Karl Jakobi kohta. Mõlemal on selgelt kvaliteeti. Koondise tegemisi jälgides ei saa öelda, et nad on vales kohas, sest nad saavad selle tasemega hakkama."