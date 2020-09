WRC ÕL RALLY ESTONIAL | Ralliteaduse meistriklass – Eesti mees, kes on valmis arvutama 18 tundi järjest Kaarel Täll , täna, 09:56 Jaga: M

Jüri Kamenik aitas Sebastien Ogier'l (pildil) 2018. aastal M-Spordi tiimis maailmameistriks tulla. Foto: AFP/Scanpix

Rallikuninga Sebastien Ogier' kuue MM-tiitli taga on sadade inimeste meeletu töö. Teiste seas on tema tiimi kuulunud ka M-Spordi ilmaennustaja Jüri Kamenik, kes on valmis kasvõi 18 tundi järjest arvutama, et sõitjad saaksid võimalikult adekvaatset infot.