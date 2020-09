ÕL RALLY ESTONIAL | Pardi-Kruudad tahavad suurt sõnumit levitada üle maailma 

Kruudade perekonnanimi on rallirahvale hästi tuttav, kuigi viimastel aastatel pole ei 27aastane Karl ega 22aastane Gustav just üleliia tihti rallimasinate rooli enam istunud. Mõlemad tegid seda viimati kaks aastat tagasi ning on pärast seda keskendunud muudele asjadele. „Meil on mitmesuguseid ettevõtmisi, mida käima lükata, ja ka oma igapäevased tööd, mis vajavad tähelepanu,“ jääb noorem veli meeste tegemistele valgust heites veidi salapäraseks. Samas lisab Gustav, et ralliga proovitakse end siiski seotud hoida ja seda tõestab hästi asjaolu, et ta ise käib WRC etappide toimumise ajal mitmel pool võidusõitmist eksperdina lahti rääkimas. „Olen 22aastane ralliekspert,“ naerab ta.