SAAGA LÕPP: selgus Messi järgmise hooaja mängupaik 

Augusti lõpus teavitas Lionel Messi Barcelona juhtkonda faksi teel, et soovib klubist lahkuda. Läbi aegade üht parimat mängijat seostati mitmete teiste tippsatsidega, kuid nüüd teatas argentinlane, et jääb Katalooniasse.

33aastase jalgpallitähe sõnul soovis ta mängida kõige kõrgemal tasemel ja kuna Barcelona on viimastel aastatel Meistrite liigas järjepidevalt põrunud, siis soovis ta lahkuda. Takistavaks asjaoluks sai mehe lepingus olev 700 miljoni euro suurune väljaostuklausel, mille täitmise nimel oli klubi valmis kohtusse minema.

"Arvasin, et mul on vaba voli lahkuda. Klubi president ütles alati, et hooaja lõpus saan otsustada, kas soovin jätkata või lahkuda," jätkas ta. Kuid erimeelsused tekkisid lepingu tõlgendamisel. Messi eeldas, et hooaeg pikenes koroonaviiruse tõttu suve lõpuni, kuid klubi seda nii ei näinud.

"Nad hoiavad kinni faktist, et ma pidanuks seda ütlema enne 10. juunit, kuigi toona oli Hispaania liiga koroonapandeemia tõttu veel pooleli," rääkis Messi. "See on põhjus, miks ma jääb klubisse. Jään, sest president ütles, et ma saan lahkuda ainult siis, kui keegi maksab 700 miljonit eurot ja see on võimatu."

Messi adub, et ta võiks minna klubi vastu kohtusse, kuid ta on sellest ideest loobunud. “Ma ei teeks seda iial, sest armastan Barcat ja nad on mulle kõik andnud. See klubi on minu elu," selgitas jalgpalliäss, miks ta lubab endaga nii käituda.