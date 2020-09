VIDEO | FENOMENAALNE! Belgias püstitati ühe jooksuga kaks maailmarekordit 

See omakorda tähendas ka seda, et legendaarne Haile Gebrselassie kaotas ühe jooksuga kaks maailmarekordit. Etiooplasele kuulunud tipptulemused olid vastavalt 21 285 meetrit ja 56.26,0.

"Olin kergejõustikurajale naasmise pärast väga põnevil. Kui korraldajad mind tunnijooksule maailmarekordikatsele kutsusid, olin väga õnnelik ja motiveeritud, eriti arvestades, et palju võistlusi on ära jäetud. Teadsin, et olen heas vormis, olen viimased kuus nädalat väga kõvasti vaeva näinud. Minu ja Bashiri eesmärgiks oli maailmarekord purustada. Tegime koos trenni ja keskendusime täielikult sellele ajale," lausus Farah intervjuus Euroopa kergejõustikuliidule.

"Järgmisel korral võtan ise maailmarekordi! Kuna ma ei võitnud, on mul põhjust staadionile tagasi tulla. Kuna jooksin Belgias, siis tundsin, et pidin midagi erilist tegema ning seetõttu püsisin Mo kannul nii, kuis jaksasin. Teadsin, et tal on lõpp parem ning proovisin vahe sisse teha, ent Mo Farah' eest ei saa lihtsalt ära joosta," lausus Abdi.