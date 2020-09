ÕL RALLY ESTONIAL | Tänak: väljakutseid jagub! Ogier: õhtupoole sõidame hoopis teistsugusel rallil 

„Ralli on väga nõudlik, sest pinnas muutub pidevalt. Esimese kiiruskatse lõpus tuli rehv velje pealt maha ja kaotasime aega. Olukord polnud kiita ja teisel katsel püüdsime aega tagasi saada,“ jagas Tänak hommikusi muljeid „Pärastlõunal on teedel rohkem roopaid, seega väljakutseid jagub! Kokkuvõttes olen autoga rahul ja mul on väga hea meel siin olla.“