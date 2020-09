ÕL RALLY ESTONIAL | GALERII | Tänaku lähim konkurent: ma ei usu, et ta mingit survet tunneb 

Iirlase hea hoog võib esialgu tunduda üllatavana, sest seni on ta MM-sarjas poodiumil käinud vaid kaks korda: 2016. aastal oli ta Soomes kolmas, 2018. aastal Rootsis teine. Samas on Rally Estonia tema jaoks üsna kodune ja tuttav võistlus, sest stardib siin viiendat korda.

„See on kindlasti ralli, kus tunnen end enesekindlalt ja naudin siinseid teid,“ tõdes ta. Breeni edu aluseks võib olla ka hea stardipositsioon, sest startis hommikul suuremast osast WRC-meestest tagapool. Pärastlõunal peab ta rajale minema teisena.

„Ma arvan, et rajapositsioon mängis rolli, aga see muutus pidevalt. Mõnel kiiruskatsel oli hea esimesena startida, mõnel on edu aga tagapoolt tulijatel. Usun, et kokkuvõttes oli kõik üsna võrdne,“ arutles Breen.

Kuigi Breeni lähiminevikku pole saatnud erilised edulood, siis vähemalt laupäeva hommikul tõusis ta maailmameiser Tänaku suurimaks konkurendiks. Milliseid emotsioone see tekitab? „Ma ei usu, et ta mingit survet tunneb. Kui Otilt küsida, siis ütleks ta ilmselt, et tunneb end päris mugavalt. Me ei kavatse võtta suuri riske. Pärastlõunal püüame oma positsiooni hoida, tiimi jaoks on kolmikjuhtimine ülioluline. Peame arvestama sellega, et Toyota muutub üha tugevamaks.“