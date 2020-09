GALERII | IRONMAN 70.3 Tallinna kiirel rajal olid parimad Taani ja Suurbritannia profid, eestlanna tuli kolmandaks 

Triatloni võitnud Bäkkegardil oli hea meel, et ta taas võistelda sai.

“Oli imeline saada võimalus sel aastal veel üks võistlus teha ja see ka võita. Rattarada oli väga kiire, jooksurada pöörete tõttu keeruline. Eestlased on olnud äärmiselt külalislahked ja korraldus väga hea. Järgmisel aasta tagasi tiitlit kaitsma tulla on kindlasti minu soovinimekirjas,” sõnas taanlane pressiteate vahendusel.