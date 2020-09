BLOGI JA GALERII | MASENDAV: Eesti jalgpallikoondis kaotas kodus Gruusiale 

Eesti on Gruusiaga varem kohtunud kuuel korral. Kui võõrsilt on sinisärkide saldo kolme kaotust, siis kodupubliku ees on võetud kaks võitu ja korra viigistatud. VIimati kohtusid meeskonnad Lillekülas 2015. aastal, kui Eesti võitis Ats Purje, Artur Pika ja Maksim Gussevi väravatest 3 : 0, 2018. hooajal käisid satsid murul Thibilis ja seal võits kodutiim 2 : 0.

Mängu eel tunnistas ka koondise kapten Konstantin Vassiljev, et vastase tugevused ja nõrkused on teada. "Gruusia meeskond on alati füüsiliselt tugev ja nende ründavad mängijad on väga tehnilised, mingil hetkel natuke isegi ülbed. Oleme nendega varem mänginud ja nende jalgpallikultuuri on alati olnud sarnane. Võib-olla slovakist peatreener tasakaalustab nende mängu, aga Gruusia trumbid on teada," kinnitas 36aastane Vassiljev.