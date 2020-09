TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis suudab Gruusia põlvili suruda? 

Rahvuste liiga C-taseme teise alagruppi kuulub lisaks Eestile Gruusia, Armeenia ja Põhja-Makedoonia. Seltskonna parim selgub järgneva kahe kuu jooksul. Septembris kohtub Eesti kodus Gruusiaga ja võõrsil Armeeniaga, oktoobris külastavad Põhja-Makedoonia ning Armeenia Lilleküla staadionit, sellele järgneval kuul madistatakse võõrsil Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga.

Mängu eel tunnistas ka koondise kapten Konstantin Vassiljev, et vastase tugevused ja nõrkused on teada. "Gruusia meeskond on alati füüsiliselt tugev ja nende ründavad mängijad on väga tehnilised, mingil hetkel natuke isegi ülbed. Oleme nendega varem mänginud ja nende jalgpallikultuuri on alati olnud sarnane. Võib-olla slovakist peatreener tasakaalustab nende mängu, aga Gruusia trumbid on teada," kinnitas 36aastane Vassiljev.

Eesti jalgpallil pole praegu parimad ajad. Koondis võitis viimati ametliku mängu 2018. aasta novembris, kui Rahvuste liiga matšis alistati 1 : 0 Kreeka. Möödunud Euroopa meistrivõistluse valikmängudes sai Eesti vaid ühe punkti, kui viigistati Valgevenega ning kaheksa kohtumisega suudeti lüüa vaid 2 väravat, sel ajal ise imeti sisse 26.

"Eks nad on rohkem Valgevene tüüpi, aga spordis tuleb vastaseid austada. Peame jälgima nende parimate mängijate tegevusi ja aimama ette võimalikke stsenaariume,” lausus mängu eel koondise peatreener Karel Voolaid. "Ei taha korrata eelmise aasta vigu. Optimismi annab see, et suutsime suuremate vastu teatud momentidel häid esitusi teha. Kuigi lõpptulemus polnud positiivne, tuleb sealt asju kaasa võtta."