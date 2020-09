FOTOD | Neuville lõhkus Rally Estonial vedrustuse ja pidi katkestama 

Rally Estonia eel hooaja kokkuvõttes kolmandat kohta hoidnud Thierry Neuville'i tiitlilootused said Lõuna-Eestis kõva hoobi. Belglase masin kaldus ralli seitsmendal kiiruskatsel kraavi, mis lõhkus ta masina.

"Kiirel lõigus viskas auto teelt välja kraavi, kus oli miski, mis rõhkus tagumise vedrustuse. Meil pole mingit šanssi seda parandada," kinnitas belglane WRC All Livele, et vedrustus on täiesti sodi ja tema tänane tööpäev sai läbi.