ÕL RALLY ESTONIAL | Miks tiirutab Lõuna-Eesti kohal nii palju koptereid? 

„Siin on kokku üheksa privaatkopterit, kuid nende kohta ei saa me rohkem infot avaldada,“ selgitas ralli pressiboss Margus Kiiver. „Üks kopter kuulub meedikutele. Üks toodab telepilti ja käib vaid neil kiiruskatsetel, mis jõuavad üle maailma telesse. Lisaks on veel kaks kaitseväe kopterit, mis jälgivad üldiselt toimuvat. Kõigele lisaks on üks helikopter ka n-ö reservis, kui peaks vaja minema.“

„Kliente lennutavate kopterite jaoks on korraldaja ette valmistanud spetsiaalsed maandumisplatsid, mis asuvad katsete vahetus läheduses. Lisaks peame valmis olema päästekopteri liikumistele ja drooniseire tegevustele. Kõikide õhusõidukite liikumist monitoorime alates õhku tõusmisest kuni maandumiseni, et tagada nii pilootide kui ka pealtvaatajate turvalisus,“ lisas Sütt.

„Koostasime protseduuride ja ala kaartide paketi pilootidele ning leidsime võimaluse sidepidamiseks Raadil asuvast võistluskeskusest nii kopteritega kui maandumisplatsidel asuvate platsi koordinaatoriga, kes aitavad kopterite maandumiskoha märgistamine ja platsil parkimise korraldamisel. Õhusõidukid tegutsevad ralli alal enamjaolt kontrollimata õhuruumis, kus me lennujuhtimisteenust ei osuta.

Arvestades aga Lõuna-Eesti maastikuga, ralli ala kompaktsusega ja võimalusega, et varasügisene ilm võib pilvede kõrguse suhteliselt alla viia, püüame nii kogenud lennujuhtide kui ka tehnoloogia (kõikidel õhusõidukitel on peal GPS saatja, mis on võistluse juhtimiskeskuses näha) abiga olla neile abiks, et võistluste alas lendamisega seoses ebamugavaid situatsioone ei tekiks. Peamine vastutus on siin siiski pilootidel ja nende professionaalsel suhtumisel,“ selgitas Sütt lennutegevuse korraldamist ralli ajal.

Muutus ka Tartu lennujaama töökorraldus. „Ralli ajaks tegime kokkuleppe Lennuakadeemia ja Pakker Avioga, et nad peatavad õppe- ja treeninglendude toimumise Tartu lennuväljal. Lisaks on Tartu lennujaam erandkorras ralli ajal avatud 24/7 ning Tartu lennujuhid on valmis suurenenud liikluskoormuseks,“ tõdes Sütt.

Loata lendavad droonid kõrvaldatakse