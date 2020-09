ÕL RALLY ESTONIAL | Pealtvaatajad: rallituhin on kõva, inimeste hajutatus teeb vaatamise mugavaks 

Kui lihtsalt või raskelt sündis otsus, et tänavusele piirangutega rallile ise raja äärde vaatama minna?

WRC-huviline Kaarel: Otsus selle aasta Rally Estoniale tulla sai tehtud juba eelmisel aastal, sest kogu organisatoorne pool ning katsed olid eelmisel korral väga hästi korraldatud. Koroonaviirus ei mõjutanud mu otsust kuidagi, mul oli niikuinii plaanis pilet ära osta.

Pikaajaline rallifänn Indrek: Kui sõber Karl (Kruuda) poleks sel aastal sõitnud, siis ma võib-olla poleks raja äärde vaatama tulnud. Muidugi on väga lahe, et see etapp Eestisse tuli, aga praegusel ajal on telerist mugavam vaadata. Kuigi otsepildi miinuseks on see, et näed ainult WRC autosid ja paari esimest WRC2 autot.

Esmakordne rallikülastaja Erki: Pigem väga kergelt. Sõber Jan ütles, et „lähme rallit vaatama“, ja siin me nüüd oleme!

Rallifänn Martti: Pigem ikka väga lihtsalt. Eks alguses oli väike kahtlus, et kõik on täiesti teistmoodi ja teistmoodi asjad alguses ikka ehmatavad, aga kui WRC tuleb sulle koju kätte, siis ei ole muud varianti, kui et minna. Oleksin läinud kohale ka siis, kui see poleks olnud WRC etapp, vaid lihtsalt Rally Estonia, sest olen ka varasematel aastatel kohal käinud. Mul oli paar tuttavat, kes ütlesid, et ei tea, see ei tundu õige ralli, kui ei saa kuhugi metsa äärde vaatama minna, aga olen neile nüüd öelnud, et see on ikka üliäge, mis siin toimub! Minu arust ei ole sellise ürituse puhul isegi mõttekohta, kas tulla või mitte.

Koduhoovi-Kalev: Mina vaatan rallit Otepää lähedalt oma vanematekodu hoovist. Meie majast on ralli üsna tihti mööda läinud ja pigem on see alati meeldiv olnud. Varem, kui ise siin vilja kasvatasime, siis oli probleeme, et vili sõtkuti ära, aga ralli vaatemängu kõrval oli see väike probleem. Varasemalt on juhtunud ka seda, et tee sõideti väga rööpasse ja siis ei parandatud seda korralikult ära. Aga ralli on pull, elame need väikesed asjad üle! Rallipassi me sel aastal ostma ei pidanud, sest oleme kohalikud inimesed.

Külaline Jako: Tõtt-öelda mõtlesin pileti ostmisele, aga mul oli väike aimdus, et äkki mind ikka kutsutakse siia isa venna juurde veidi lähemale vaatama, nii et ega ma tegelikult ei oleks ise ostnud rallipassi. Lõik, mida me siit enda juurest näeme, on 100 meetrit. Näeme autosid umbes neli sekundit ja kui mõelda, et WRC masinaid on 8-9, siis tegelikult näeme ainult 4x9 sekundit. Seega kui mind poleks siia kutsutud, oleksin ilmselt vaadanud kodus telerist. Aga kindlasti ei ole pettumust valmistanud see, et nii vähe autosid näeme! Kui ametlik vaatamisala on umbes 30 meetrit rajast, siis meil see limiteeritud pole ja nii saame olla 5-6 meetri kaugusel. Meil on siin raja ääres hea kiirus ja hea müra. Kui sa ikka kuuled, kuidas sinust sõidab mööda Sebastien Ogier või Ott Tänak, siis see annab päris hea emotsiooni.

Kas hajutatus ehk see, et pealtvaatajaid on raja äärde lastud oluliselt vähem kui varem, on kuidagi mõjutanud rallile kaasaelamist või üldist meeleolu?

Koduhoovi-Kalev: Selles suhtes on äge, et WRC ikkagi ju! Siin on kohal maailma tipud, mitte pole lihtsalt Lõuna-Eesti ralli kahe WRC masinaga. Nii et spordi mõttes on tase kõva, aga kuna pealtvaatajaid on vähem, siis melu osa on lahjam. See on harjumatu. Käisime siin turvameestega ka rääkimas ja nad ütlesid, et nii võiks iga aasta rallit turvata: põhimõtteliselt ainult istud ja nokid nina.

Pikaajaline rallifänn Indrek: Kindlasti on niimoodi hajutatult parem ja see on lahendatud päris hästi. Esiteks on katsele minek suhteliselt lihtne, näiteks parkimine on varasemaga võrreldes paremini lahendatud. Ja katsel on sul ruumi! Meeleolu osas ma ei ütleks, et hajutatus midagi mõjutanud oleks. Rahvast on jah vähem, aga need, kes pääsesid raja äärde, peaksid selle üle õnnelikud olema. Ja rahvas muidugi ongi rõõmus siin raja ääres, ilm on ka vaatamiseks sobiv.

WRC-huviline Kaarel: Vähem publikut on tekitanud olukorra, et ei pea nii palju tunglema ja saab rahulikult olla.

Rallifänn Martti: Kõik inimesed ei ole üksteisel seljas, selles mõttes on see hajutamine väga äge. Mina ütleksin, et see 1000 inimese piirang on isegi positiivne, sest palju kergemini pääseb siin lindi äärde ning vaatamiseks leiab palju mõnusamad kohad. Ei pea kellegagi koha pärast võitlema või mitu tundi varem kohale minema. Kindlasti teeb see vaatamise ja ka liiklemise mugavamaks, sest ummikuid ega tunglemist ei ole. Vaatajate arvu suhtes on eelmise aasta Rally Estoniaga võrreldes kõva vahe sees, sest ikka loeb, kas raja ääres on ainult tuhat inimest või nagu eelmisel aastal, kui teatud katsetel olid ikka kohutavad rahvamassid kohal. Seega vahet on tunda, aga minul küll see meeleolu allapoole ei ole toonud.

Kuidas ohutusnõuetest kinni peetakse?

WRC-huviline Kaarel: Koroonapiiranguid rahvas mõistab, sest ilmselt saadakse aru, et kui neist kinni ei peeta, siis teist sellist võimalust enam ei tule.

Rallifänn Martti: Kui katsele läksime, siis kõigil kästi käsi desotada ja kõik tegid seda. Kõikidel on maskid ees ja see on minu jaoks isegi üllatav, et 90-95% inimestel on mask ees ja ainult vähestel on see lõua otsa lükatud.

Koduhoovi-Kalev: Meie ei pea maske kandma, aga siin turvameestel on need ilusti ees. Kord on väga karm.

Kui suur rallifänn sa oled: kas oled mõnel rallil ka varasemalt kohal käinud või jälgid WRC tulemusi?

WRC-huviline Kaarel: Ma pole faktimasin, kes teab peast näiteks 2003. aasta Argentina ralli poodiumikohti. Aga olen rallit jälginud juba ajast, kui Markko Märtin sõitis, sest juba siis sai rallisid ning rallide kokkuvõtteid vaadatud. Praegu on WRC+ väga hea vahend vaatamiseks. Ehk võib öelda, et olen keskmisest suurem fänn, hoian end WRC asjadega kursis ja kui rallid toimuvad, siis tuleb ikkagi leida see aeg, et vaadata ja end kursis hoida, kellel läheb hästi jne. Rallidel käimisest - kunagi ammu, kui Lõuna-Eesti ralli oli veel talveralli, siis käisime sõber Joosepiga seal, samuti olen Viru rallil käinud ja korra isegi Saaremaal. Eelmisel aastal käisin Rally Estonial ja eks üldiselt ikka suurematel rallidel proovin käia, kui aega on.

Vabatahtlik Kristiina: Pean end keskmisest suuremaks rallihuviliseks ning proovin end nii palju, kui võimalik, toimuvaga kursis hoida. WRC ametlikel etappidel ma varasemalt käinud ei ole, küll aga korduvalt Rally Estonial. Ja elukaaslasega võrreldes olen mina ehk isegi suurem rallifänn.

Pikaajaline rallifänn Indrek: Olen WRC rallisid käinud vaatamas Hispaanias ja Soomes. Kuna mu sõbrad sõidavad rallidel, siis tuleb käia nii-öelda kohustuse korras! Olen rallidel käinud sellest ajast, kui sõbrad ja peretuttavad (Martin Järveoja, Karl Kruuda, mitmed kaardilugejad, WRC3 sõitjad) sõitma hakkasid – nüüdseks juba 15 aastat.

Koduhoovi-Kalev: Olen keskmisest suurem ja väga pikaajaline rallisõber. WRC etappidele ma välismaale küll ei sõida ja ralli ajal paaniliselt Delfit ei värskenda, aga iga paari tunni tagant vaatan üle, mis toimub. Lõuna-Eesti rallidel olen kohal ka käinud.

Külaline Jako: Meie 11liikmelises grupis on 1-2 tõsist rallifänni, pooled on varem rallidel käinud ja pooled on esimest korda selle rongi peale hüpanud. Minu jaoks on esimest korda kohal olla, aga tulemusi alati jälgin ja vaatan jõudumööda ka katseid. Olen jälginud juba sellest ajast, kui Markko Märtin sõitis.

Esmakordne rallikülastaja Erki: Ise ma ei jälgi rallit, aga mõni sõber ikka hoiab mind kursis, kuidas seal asjad lähevad.

Kopterilt rallit nautinud Eron: Olen käinud Portugalis, Rootsis ning Soomes juba aastaid. Igal pool oleme käinud, palju pulli on saanud. Võin öelda, et nii kaamerapildi kui ka kohapealse tunnetuse poolest on Eestis seni olnud kõige parem korraldus.

Miks sulle meeldib rallisid kohapeal vaatamas käia? Kuidas rallipisiku külge said?

WRC-huviline Kaarel: Üldiselt on raja ääres ikkagi korralik melu, sest eestlased on rallirahvas. Eks autod ole ka keskmisest natuke võimsamad ja kohapeal saad vahetuma kogemuse. Kodus vaatamisega võrreldes tekitab raja ääres olemine oluliselt rohkem emotsiooni, kui näed, kuidas need masinad kusagilt suurest lennust põhjagaasiga tulevad, kurve võtavad jne.

Vabatahtlik Kristiina: Eks mingil määral olen alal alati silma peal hoidnud ja ka kuna viimastel aastatel on omadel poistel nii hästi minema hakanud, siis tuleb neile ikka südamest kaasa elada!

Kellele sa veel lisaks Ott Tänakule pöialt hoiad?

Vabatahtlik Kristiina: Rallipilootidega olen väga hästi kursis ja eks ikka ajaga ole omad lemmikud tekkinud. Aga kõige rohkem hoian pöialt ikka Otile ja Martinile!

WRC-huviline Kaarel: Egon Kaur on üks väga hea ja kiire sõitja, kes näitab praegu päris head aega. Ja teisedki Eesti poisid: tahaks, et Georg Krossil läheks hästi, isal-pojal Jeetsil, Rainer Ausil – kõigil, kes sõidavad Eesti lipu all. WRC paremikust on sümpaatsed Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä, kellele pöialt hoian, sest ta on noor ja tohutu talent ja on äge vaadata, kuidas ta kogenud ässadega samas tempos sõidab.

Koduhoovi-Kalev: Soomlased on alati sümpaatsed olnud, Kalle Rovanperä on äge tüüp ja talle hoian pöialt. Eestlastest näiteks Egon Kaur sõidab hästi. Ikka hoian pöialt sellistele Eesti meestele, kellel on siin võimalus taset näidata.