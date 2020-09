ÕL RALLY ESTONIAL | Liider Tänak: homme peame suutma Toyota meestega vahet hoida 

Ralli teise päeva järel on Tänaku edu oma tiimikaaslase Craig Breene’i ees 11,7 sekundit. „Ega vahe suur ei ole, tänaseid olusid vaadates juhtus ju kõigil omajagu,“ nentis eestlane. „Päev läbi on kõigil päris palju probleeme olnud rehvidega ja ka homme ootab ees pikk päev. Sõidame 100 km samade rehvidega, nii et kindlasti peab homme mõistlikult lähenema.“

Homsele viimasele päevale ette vaadates ütles ralli liider, et keskenduda tuleb sellele, et enda selja taga hoida Toyota sõitjad Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans, kes kaotavad Tänakule vastavalt 28,7, 34,9 ning 36,8 sekundit. „Meil on 20-30 sekundit vahet, seda peame kindlasti hoidma. Craig on täna teinud head tööd ja meeskonnale on olnud üldiselt okei päev – peale Thierry asja,“ nentis Tänak tiimikaaslase Neuville õnnetu käekäigu kohta, kuna belglane lõhkus seitsmendal kiiruskatsel oma vedrustuse ja pidi katkestama.