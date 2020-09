7 VÕTIT | Eesti vutikoondis jäi üheksandat mängu järjest võiduta. Vassiljev: Eesti liiga meestega on raske taset tõsta 

Konstantin Vassiljev : "Kahjuks me ei suutnud olla ohtlikud, Gruusia väravavahil oli puhkepäev. Olime nii alla vajunud, et polnud jõudu ette joosta ja olime ees vähemuses. Teisel poolajal olime kvaliteetsemad, kuid viimasel kolmandikul ei leidnud õigeid lahendusi. Võib leida erinevaid vabandusi.

Nii palju mängijad kui võimalik peaksid minema välismaale. Eesti liiga meestega on raske koondise taset tõsta. See oli edu saladus kümme aastat tagasi, kõik mängijad olid välismaal. Loodan, et liigume sinnapoole, sellega tõuseks ka tase."