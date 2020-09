ÕL RALLY ESTONIAL | 20aastane eestlane säras mitmesaja inimese annetuse toel 

JWRC tulemused Rally Estonial. Foto: Ekraanitõmmis

„Arutasime sõbraga, mida teha. Seejärel käis kõik väga kiiresti. Nägime, et Egon Kaur tegi fännide seas korjanduse ja mõtlesime, et ka meilgi pole ju midagi kaotada.“ Esialgu oli plaanis koguda 30 000 eurot, kuid peagi lisati plaanile ka Lõuna-Eesti rallil osalemine ning summa kasvas 45 000 eurole.

Robert Virves näitas, et kuulub rallimaailmas eliittalentide sekka. Foto: Mari Luud

„Lõpuks saime ühe kolmandiku eelarvest kokku annetajate abiga. See andis omakorda parema võimaluse suhelda suuremate toetajatega. Mõned võtsid ise ühendust ja pakkusid abi. Annetajad andsid arvestatava põhja, et edasi liikuda,“ selgitas ta. „Annetajaid oli kokku umbes 255... Julgen öelda, et nad kõik moodustasid siin rallil minu meeskonna.“

Kas ebaõnn võib panna põntsu ka edasisele karjäärile, sest üldarvestuses pole võimalik enam kõrget kohta püüda? „Täna on vara öelda, aga kasuks see kindlasti ei tulnud. Eks näis, kui palju see kahju teeb. See on osa meie spordialast.“