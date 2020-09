ÜLEVAADE: Rally Estonial triumfeerinud Tänak tõusis üldarvestuses esikolmikusse 

Kuigi seitsmest rallist piisaks, et anda välja tiitel, ei saa praeguses olukorras kindlasti väita, et MM-kalender oleks lukus. Võimalik, et liituvad veel Monza ja Horvaatia võidukihutamised. Samas pole sajaprotsendiliselt välistatud, et juba kavas olevatest etappidest üks ära jäetakse. Seis on seega väga segane, ent kahtlemata tegi Tänak koduse etapi võitmisega väga tugeva avalduse.