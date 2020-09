ÕL RALLY ESTONIAL | Tänak: pausi ajal me niisama sadulat laiaks pole istunud! 

Tänasel viimasel rallipäeval oli kavas kuus katset, mis tuli ära sõita samade rehvidega. „Ma ei säästnud midagi, sõitsime enda jaoks mõistlikus rütmis. Isegi, kui ei sõida 100%liselt, siis ikka oli keerulisi kohti,“ sõnas Tänak kokkuvõtlikult.

Hyundai praeguse seisu kohta ei tahtnud Tänak Rally Estonia põhjal midagi põhjapanevat öelda. „Eesti on kindlasti väga spetsiifiline etapp, selle põhjal suuri järeldusi teha ei tasu. Vaatame, mis erinevad etapid näitavad selles osas, kus me oma asjadega oleme,“ ütles Tänak. Vahetult pärast finišeerimist sõnas eestlane, et Hyundai meeskond on teinud väga head tööd ja seda kinnitas ta hiljem ka ajakirjanikele intervjuusid andes: „Meeskond on teinud väga palju tööd selle nii-öelda kauakestva puhkuse ajal. Kuidas see muudel etappidel kajastub, seda peame nägema.“

Auhinnatseremoonial lisas Tänak Hyundai seisu ja rallipausi kohta nii: „Tänast pilti vaadates tundub, et pooleaastane paus on meile hästi mõjunud, niisama diivanil sadulat laiaks pole me istunud, oleme vaeva näinud.“

WRC üldarvestuses kerkis Tänak nüüd viiendalt kohalt kolmandaks, liider Sebastian Ogier on eestlasest 13 punkti kaugusel. „Kindlasti on kõik võimalik, kogu aeg on kõik võimalik olnud,“ sõnas Tänak MM-sarja punktiseisu kohta. „Monte ei läinud nii nagu planeerisime, pärast seda ei olnud Rootsis väga pahasti, aga me ei ole domineerinud ka. Ei ütleks, et ka siin domineerisime. Hyundai ja Toyota on sellistes oludes alati väga kiired olnud. Täna suutsime meeskonna jaoks 1.-2. koha saada ja see näitab, et oleme edasi arenenud. Aga kus või mis edasi – ei tea.“