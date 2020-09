Punktikatse võitnud, kuid üldarvestuses viiendana lõpetanud Rovanperä: andsin endast parima, ent meil oli palju ebaõnne  

"Sõitsin punktikatsel täiuslikult, ei teinud ühtegi viga. Meil oli nädalavahetuse vältel palju ebaõnne ja see polnud lihtsalt meie ralli. Kuid suur tänu tiimile, kõik tegid suurepärast tööd. Andsin endast parima, aga meil tuli radiaatori katteplaat juba enne katset ära. Pidin end mitmes kohas tagasi hoidma, ent proovisin siiski kiire olla," lausus soomlane WRC All Live'i vahendusel.

Rovanperä esitusega oli rahul ka Toyota pealik Tommi Mäkinen, kes usub, et 19aastane talent on võimeline siiski enamaks.

"Kalle suudab parima tulemuse teha siis, kui pinge on kõige suurem. Kes teab, mida ta oleks suutnud, kui tal poleks esimesel päeval rehv purunenud. Olen kindel, et pinge all olesk ta olnud palju enamaks võimeline. Eriti näitas ta seda punktikatsel, kus sõitis täie jõuga," kiitis Mäkinen oma noort hoolealust.