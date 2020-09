ÕL RALLY ESTONIAL | Ogier: teate ju isegi, et MM meenutab mõnikord kohalikke amatööride sarju 

Sebastien, sul oli nädalavahetusel väga palju probleeme, aga ometi oled nii kõva mees, et lõpetasid ikkagi poodiumil. See on ilmselt kergendus.

„Võtan selle teadmise siit kaasa. Tõsi, nii raske nädalavahetuse järel on väga tähtis noppida häid punkte.“

„Ma ei usu, et peame midagi tohutult muutma. Siin poleks osanud arvata, et avapäeval on kehv esimestena startida. Samas muutusid teatud asjad ralli ajal ka paremaks ja peaksime olema järgmiseks etapiks valmis. Türgi ralliks tehtud testidel tegime minu hinnangul suure sammu edasi. Praegu oli näha, et meil jäi puudu võimsusest.“

Ajakirjanike seas on korralik segadus, kas üldse peaks arvestama Türgi ralli toimumisega. Sa oled kuuekordne maailmameister, milline on sinu info seoses Türgi ralliga, mis peaks algama kahe nädala pärast.