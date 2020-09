Kõik Rally Estonia kiiruskatsed läbi käinud suurärimees Neinar Seli: korraldus oli hämmastav 

"Tegelikult ma ei kahelnud algusest peale, et nad selle etapi korraldamisega nii lühikese ajaga hakkama saavad. Neil on varasemast aastatepikkune kogemus olemas ning on näha, et see tiim on väga hea, igaüks teab, mida ta ta tegama peab, ja see toimib. Nad tõestasid oma kogemust praktikas," tunnustas Seli. "Sõitsin kõik suuremad kohad läbi ja nägin, kui palju tööd on tehtud. Kõik oli detailideni läbi mõeldud. See korraldus oli hämmastav."