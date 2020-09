Soome ralliäss sai Rally Estonia ajal isaks: und jäi väheks, kuid kiirust see ei mõjutanud 

Pühapäeval tõusis 26aastane soomlane siiski poodiumile, sest Egon Kauril olid mitmed probleemid ja Kajeta Kajetanowiczi tegi avarii. "Ma ei julge öelda, et ilma probleemideta võinuks me võita, kuid on selge, et oleksime olnud Solbergile lähemal," jätkas Hyundai i20 R5 roolis istunud ralliäss. "Laupäeval sõitmine oli väga ebamugav, sest ma ei saanud rooli usaldada. Pühapäeval oli kiirus juba hea, kuigi turbo polnud ikka täiesti korras."