Palliga kohtunikku tabanud ja US Openilt eemaldatud Djokovic: kogu see olukord muutis mind tõeliselt kurvaks 

Mõistagi oli Djokovic murest murtud. "Kogu see olukord muutis mind tõeliselt kurvaks, olen tühi," selgitas ta. "Kontrollisin, mis seisus see inimene on ja sain teada, et jumal tänatud, ta tunneb end hästi. Mul on väga kahju, et ma talle sellist stressi tekitasin. Tahtmatult. Ma ei avalda tema nime, et austada tema privaatsust. Mis puudutab diskvalifitseerimist, siis olen pettunud, aga see kõik on mulle õppetund nii mängija kui ka inimesena. Palun vabandust kõigilt minu käitumise pärast kannatanud isikutelt. Olen väga tänulik oma meeskonnale ja perele selle eest, et nad olid mulle toeks, ja fännidele, et nad on alati minuga. Aitäh ja mul on väga kahju."