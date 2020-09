Nõmme Kalju president: euromängu saatus peaks selguma täna, olukorra teeb intrigeerivamaks vastaste tervislik olukord 

Terviseamet vahendas täna hommikul Nõmme Kaljuga seonduvat nii: „Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15.“ See tähendab, et võrreldes viimaste andmetega lisandus tänaseks üks positiivse proovi andnud inimene, sest varasemalt oli teada, et 23. augustil andis positiivse proovi esimene Kalju mängija, eelmise nädala teisipäeval anti teada seitsmest uuest nakatanust ning nädala lõpus lisandus veel kuus positiivset proovi.

Kuna lisaks ühele Kalju mängijale andis enne Eestisse lendamist positiivse koroonaviiruse proovi ka üks Mura mängija, keda seetõttu lennukile ei pandud, kuid kes oli siiski võistkonnaga olnud eelnevalt lähikontaktis, on Tehva sõnul seis selle võrra segasem. „Meil on võimalus minna mängima noortega, kes ei olnud esindusmeeskonna osa, või siis üldse mitte minna. Üritame aru saada, mis on mõistlik. Otsuse teeb intrigeerivamaks fakt, et me ei tea, mis seis on vastastega. Keegi ei ütle, et neil pole sama seis, aga pole kindel, et me selle info teada saame,“ selgitas Kalju president.